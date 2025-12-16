Пропавшего в Карелии семилетнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в Карелии. Семилетний мальчик, приехавший на отдых с семьёй из Санкт-Петербурга, погиб. Как сообщили в МЧС Карелии, тело ребёнка нашли в Ладожском озере и передали полиции.

Семья из четырёх взрослых и двоих детей прибыла на остров Есисаари 12 июня. Примерно через полтора часа родственники обнаружили, что мальчика нет. Самостоятельные поиски результатов не дали, и семья обратилась в экстренные службы.

Спустя сутки, вечером 13 июня, тело ребёнка нашли в воде. По данному факту Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее PIter.TV сообщал, что в Новолисино задержали троих жителей Кузбасса за стрельбу по Lada Vesta.

Фото: Следственный комитет Карелии