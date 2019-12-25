Бойкот "родильному туризму". Беременных россиянок начали выгонять из Бразилии

Власти считают, что цель россиянок — не туризм, а роды ради получения ребёнком бразильского гражданства.

Беременных гражданок России на последних сроках начали депортировать из Бразилии из-за "родильного туризма". Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, на границе чаще всего разворачивают россиянок, которым до родом осталось буквально несколько недель. Власти аргументируют такие меры тем, что цель поездки женщин из России — не отдых, а роды, чтобы дать будущему малышу бразильское гражданство. Кроме того, если правоохранители на границе посчитают, что россиянка приехала рожать, ей откажут во въезде и отправят обратно тем же рейсом. Многие беременные отдают огромные деньги агентствам, которые организуют роды в Бразилии.

Россиянки могут оспорить отказ можно через срочный суд, дело рассматривают буквально за несколько часов. Одна семья из России смогла добиться запрета на принудительное выдворение из страны, но беременная при этом осталась под надзором в зоне аэропорта до следующего заседания. По словам сотрудника одного из агентств, за два дня на границе с Бразилией не пустили больше десяти семей, а четверым из них въезд в страну закрыт навсегда.

Ранее мы сообщали, что россиян начали массово депортировать из Таиланда и Бали.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)