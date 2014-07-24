Русский язык станет обязательным в школах Бразилии

Россия будет направлять своих учителей на работу в бразильские школы.

Русский язык введут в школах Бразилии как иностранный. Такое решение приняли на рабочем совещании представителей Минпросвещения и Министерства образования латиноамериканской страны, сообщила пресс-служба российского ведомства.

В Минпросвещения отметили, что русский язык планируют внедрить в учебные планы ряда школ профильного национального госоргана. Директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Усман Рассуханов указал на важность обмена педагогическим опытом. Речь идет о программах повышения квалификации и направления российских учителей в бразильские школы.

Представители Минобразования Бразилии в свою очередь заявили о важности подготовки квалифицированных педагогов, поэтому готовы обмениваться накопленным опытом и поддерживать диалог с Россией.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что власти будут бороться с распространением русскоязычных новостей в стране.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)