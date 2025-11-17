Россиян начали массово депортировать из Тайланда и Бали

Тайланд ужесточил правила для пребывания на территории страны. Теперь без визы россияне смогут находиться там вместо 60 дней лишь 30. А балийские власти объявили о планах ликвидировать "русские и украинские деревни". Об этом пишет KP.RU.

В этом году на острове также ввели запрет на удаленную работу по туристической визе. Все, кто трудится онлайн, обязан иметь при себе специальный документ. Получить его можно при предъявлении контракта и подтвержденного дохода от 60 тыс. долларов в год. За нарушения может грозить тюремный срок и депортация.

Отметим, что россияне часто выбирают Тайланд и Бали, так так по сравнению с западными странами, жизнь в этих регионах может быть значительно дешевле. Речь идет о низких ценах на недвижимость, продукты и услуги.

