Сегодня, 9:55
В Калужской области задержан задержан мигрант, пытавшийся за взятку избавить земляков-нелегалов от депортации

Задержанный предложил взятку заместителю начальника отделения МВД России "Медынское" в размере 40 тысяч рублей.

В Калужской области сотрудниками полиции задержан задержан мигрант, пытавшийся за взятку избавить земляков-нелегалов от депортации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 29-летний гражданин соседнего государства решил помочь двум своим соотечественникам-нелегалам избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он предложил взятку заместителю начальника отделения МВД России "Медынское" в размере 40 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения в свой адрес об уголовной ответственности, он подложил денежные средства в служебный журнал полицейского.

Прибывшие оперативники изъяли деньги и задокументировали факт коррупционного преступления. Мигрант был задержан и доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области в ходе погони со стрельбой инспекторы задержали нарушителя ПДД.

Видео: УМВД по Калужской области

взяточничество, депортация, калужская область, мигрант
