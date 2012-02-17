Международный день чая: какие сорта стоит попробовать

21 мая в мире отмечается День чая. В России этот напиток популярен уже более 400 лет. Об этом пишет 360.ru.

Любовь к напитку связывают с расположением страны. Россия граничит с Китаем – родиной чая. Через нее проходили все торговые пути в европейском направлении. И если в начале ХVIII века чай оставался напитком, который был доступен только высшим слоям, вскоре к нему приобщились даже крестьяне.

Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия поделился, какие виды стоит попробовать. Например, пуэры, при изготовлении которых используется особый способ переработки чайного листа. Это единственный чай, который с выдержкой увеличивается в цене. Столетний пуэр может стоить десятки тысяч долларов. Кроме того, эксперт рекомендует присмотреться к дарджилингу – уникальному черному чаю, который растет в районе одноименного города на севере Индии.

