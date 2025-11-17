В 2026 году проект "Открытый город" в Петербурге получит 21,3 млн рублей

Проект, который реализуется с 2016 года Петербургским городским отделением ВООПИиК совместно с КГИОП, позволяет жителям и гостям города посещать исторические здания, обычно закрытые для свободного доступа.

В 2026 году в Петербурге продолжит свою работу культурно-просветительский проект "Открытый город", направленный на популяризацию объектов культурного наследия. На его реализацию из городского бюджета выделят 21,3 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Проект, который реализуется с 2016 года Петербургским городским отделением ВООПИиК совместно с КГИОП, позволяет жителям и гостям города посещать исторические здания, обычно закрытые для свободного доступа. Основной формат работы — это экскурсии и организованные визиты в памятники архитектуры, а также лекции, квесты и другие просветительские мероприятия.

Ежегодно в программе участвуют более 20 тысяч человек. Для регистрации используется сайт открытыйгород.рф, где уже почти 130 тысяч пользователей.

В прошлом году состоялось около тысячи мероприятий, включая автобусные, велосипедные, самокатные и пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы и волонтёрские акции. Особое внимание уделяется инклюзивным программам для детей, людей с ограниченными возможностями здоровья и участников проекта "Серебряный возраст". Также активно развиваются виртуальные экскурсии и тематические квесты.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошёл в топ-3 самых популярных городов для летнего отдыха в России.

Фото: Piter.TV