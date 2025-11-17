Пятница в Ленобласти будет дождливой и ветреной

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, в пятницу, 21 мая, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, ливни и даже град.
Ветер будет западного направления: ночью его скорость составит 3–8 м/с, а днём усилится до 5–10 м/с. При грозе порывы будут особенно сильными.
Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов. Днём на западе региона ожидается +13…+18 градусов, а на востоке – до +20…+25 градусов.
Атмосферное давление в ночные часы будет понижаться, а днём существенно не изменится.
Ранее мы сообщили о том, что кратковременные дожди и грозы пройдут в Петербурге в четверг.
Фото: unsplash (Joshua Hoehne)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все