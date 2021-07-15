Кратковременные дожди и грозы пройдут в Петербурге в четверг

Сегодня погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт, который протянулся через регион с севера на юг. Он связан с циклоном, расположенным в Баренцевом море. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

В течение дня будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а во второй половине дня в отдельных районах возможны грозы.

Столбики термометров покажут +20…+22 градусов в городе, по области – +18…+23 градусов, а на востоке региона температура может достигать +24…+29 градусов.

Ветер северо-западный, 2–7 м/с, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет снижаться и составит 763 мм рт. ст., что выше климатической нормы.

