Сегодня, 8:28
После столкновения с автомобилем Haval в Приозерском районе погиб байкер

Мотоциклист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла накануне днем на 49-м километре трассы "Пески — Сосново — Подгорье" в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в МВД России.

Мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла "Триумф" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval. В результате байкер скончался до приезда скорой помощи. Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности ДТП на трассе "Кола", в котором погибла водительница иномарки. Также есть двое пострадавших – подросток и мужчина. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

