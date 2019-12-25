Митрополит Варсонофий вручил награды вице-губернатору Полякову и зампреду Усанову

В Князь-Владимирском соборе прошла церемония вручения церковных наград представителям транспортной отрасли Санкт-Петербурга. Награды вручил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, знаком священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, наградили вице-губернатора Кирилла Полякова. Знак священномученика Серафима, митрополита Петроградского, получил заместитель председателя комитета по транспорту Денис Усанов.

В ведомстве отметили, что награждение связано в том числе с поддержкой волонтерских и гуманитарных проектов. Эти проекты реализуются при участии СПб ГКУ "Организатор перевозок" и Князь-Владимирского собора.

Волонтерское объединение учреждения действует с 2024 года. Его участники помогают в организации церковных мероприятий, ремонтно-восстановительных работах и уборке территории храма. С 2025 года между сторонами действует официальное соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, волонтеры участвуют в организации паломнических поездок для верующих из разных регионов России. В этом году также состоялась встреча гостей из Сербии.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту