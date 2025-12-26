35 лет исследований ВИЧ-инфекции: умер известный эпидемиолог Вадим Покровский

Сегодня не стало заслуженного деятеля науки России, академика РАН Вадима Покровского. Он скоропостижно скончался на 72 году жизни. Эта информация появилась на официальной странице научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова. Там он был членом Ученого совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий.

Коллектив института принес свои соболезнования близким и отметил, что ученый внес колоссальный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии. Уточняется, что Вадим Покровский создал научную школу и подготовил множество специалистов в области противодействия распространению вируса иммунодефицита человека.

Огромную часть своей жизни и научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей заболеваний. От имени сотрудников и руководства Института приносим соболезнования родным, близким и коллегам Вадима Валентиновича. Написали на странице института

Покровский первым в стране смог описать проявления ВИЧ-инфекции. Также начал применение эффективных способов ее лечения. Именно под его руководством внедрили в практику тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В, С и Д.

Кроме того, с участием ученого разрабатывались многие профильные федеральные законы. Он является автором более 600 научных публикаций, включая монографии и руководства по профилактике и лечению ВИЧ.

Отметим, что из-за этого вируса развивается иммунодефицит: организм не может противостоять инфекциям, онкологическим и аутоиммунным болезням. ВИЧ-инфекция пока считается неизлечимой, но при своевременном начале лечения можно эффективно контролировать симптомы.

Фото: научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова