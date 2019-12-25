  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Онищенко: предпосылок для создания вакцины от ВИЧ в ближайшее время нет
Сегодня, 11:12
189
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Онищенко: предпосылок для создания вакцины от ВИЧ в ближайшее время нет

0 0

Экс-глава Роспотребнадзора заметил, что у ВИЧ-инфицированных могут быть здоровье дети.

Предпосылки для создания вакцины от ВИЧ-инфекции в скором времени пока  что у научного сообщества отсутствуют. Соответствующее заявление российский  эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт добавил, что пациенты с таким диагнозом способны рожать здоровое потомство, но при соблюдении всех необходимых требований лечения. Специалист сообщил о том, что такие категории граждан также могут поддерживать для себя достойный уровень жизни.

В создание вакцины в ближайшее время каких-то объективных предпосылок, чтобы наука наша так далеко шагнула, нет. Хотя верить в чудо нам тоже никто не запрещает.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Онищенко посоветовал лететь в экзотические страны весной, а не на Новый год. 

Фото: pxhere.com

Теги: вакцина, вич, геннадий онищенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии