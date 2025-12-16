Онищенко напомнил, что цель отпуска - набраться сил, а не бояться инфекций

Академик РАН дал рекомендации перед тем, как отправляться в отпуск.

В Москве рассказали о том, что целью отпуска в России является провести время с семьей и детьми, поэтому его не нужно тратить на тревогу по поводу заражения различными инфекциями. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что если человек внушает себе то, что рискует заболеть инфекцией, то лучше сразу не ехать отдыхать. По словам академика РАН, в обычном жизненном устройстве зачастую не получается много времени проводить со своими близкими, так как родители много времени проводят на работе, а дети - в школе.

Короткие утренние десятки минут, а вечером, может быть, пара часов, - этого мало. Так что это один из факторов, который гораздо важнее, чем инфекции. Геннадий Онищенко, эксперт

Эксперт уточнил, что собираясь в поездку, стоит прежде всего учитывать возможности собственного здоровья. Одни люди тяжело переносят изменения климатических зон, а у других фиксируются проблемы с ЖКТ. Таким пациентам перед путешествием стоит посоветоваться с врачом, который подскажет им, насколько безопасно будет ехать в то или иное место.

Онищенко: рост заболеваемости менингококковой инфекцией требует мониторинга.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня