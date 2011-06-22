Онищенко призвал отменить норматив в 15 минут для врачей на прием пациентов

В РАН объяснили, что важно ориентироваться на каждый случай индивидуально.

На российской территории норматив, согласно которому прием пациента у врача длится всего 15 минут, следует отменить. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт заметил, что важно помнить о том, что каждый случай является индивидуальным. Таким образом академик прокомментировал слова министра по здравоохранению страны Михаила Мурашко о том, что условие о приеме врача только в течение 15 минут является бессмысленным и усредненным.

За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25-27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Геннадий Онищенко, эксперт

Специалист добавил, что зачастую медику для правильной постановки диагноза и назначения подходящего лечения человеку нужно проконсультироваться с другим специалистом, но это также требует определенного времени.

Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня