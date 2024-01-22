Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России

Академик РАН объяснил, что важно ориентироваться на состояние здоровья граждан.

Возраст молодежи на российской территории необходимо увеличить до 40 лет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт заметил, что сейчас люди дольше сохраняют свою работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. Власти считают молодежью социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эксперт заметил, что в 40 лет граждане создают семьи, поэтому важно смотреть на возрастные параметры как на динамические показатели.

Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь - это 35 лет. А наш министр недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать. Геннадий Онищенко, эксперт

Академи РАН добавил, что возраст молодежи измеряется состоянием здоровья человека, которое власти могут объективно определять.

Онищенко: заражение человека сибирской язвой в Монголии не опасно для России.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня