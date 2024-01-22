Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России

Возраст молодежи на российской территории необходимо увеличить до 40 лет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Эксперт заметил, что сейчас люди дольше сохраняют свою работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. Власти считают молодежью социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Эксперт заметил, что в 40 лет граждане создают семьи, поэтому важно смотреть на возрастные параметры как на динамические показатели.
Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь - это 35 лет. А наш министр недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать.
Геннадий Онищенко, эксперт
Академи РАН добавил, что возраст молодежи измеряется состоянием здоровья человека, которое власти могут объективно определять.
Онищенко: заражение человека сибирской язвой в Монголии не опасно для России.
Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня
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