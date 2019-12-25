Запуск молодёжного проекта "Кадры в кадре" анонсирован в Ленобласти

Основной задачей инициативы стало знакомство молодёжи с возможностями для трудоустройства и профессионального развития на территории 47-го региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о запуске нового медиапроекта под названием "Кадры в кадре". Как сообщил глава региона, основной задачей инициативы стало знакомство молодёжи с возможностями для трудоустройства и профессионального развития на территории 47-го региона.

Первый сезон программы стартовал с репортажей об аквафермах Ленинградской области. В выпусках был показан полный цикл выращивания форели, сиговых и осетровых рыб – от инкубации икры до товарного забора. По словам губернатора, в проекте раскрываются детали производственного процесса, о которых обычный покупатель в магазине даже не задумывается.

Александр Дрозденко подчеркнул, что аквафермы – это лишь начало. Он отметил, что в дальнейшем зрители увидят и другие системообразующие производства региона. Глава области добавил, что проект напрямую работает на задачи национального проекта "Кадры", наглядно демонстрируя будущим специалистам, где они смогут работать, какие компетенции востребованы и как выстроить карьеру на конкретном предприятии.

В планах создателей выпустить десять эпизодов в первом сезоне, снятых на различных промышленных и агропромышленных объектах. Проект реализуется при поддержке губернатора Ленинградской области.

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Фото: Telegram / Александр Дрозденко