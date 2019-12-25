Онищенко посоветовал лететь в экзотические страны весной, а не на Новый год

Экс-глава Роспотребнадзора напомнил о сложностях для организма из-за разных климатических условий.

Путешествия в экзотические страны на новогодних и рождественских праздниках могут стать стрессом для организма россиянина, поэтому лучше отправиться в подобную поездку в весеннее время и на более длительный срок. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Специалист заметил, что речь идет о том, что экзотические направления туризма размещены в совершенно другом климатическом поясе, чем в том, в котором находится наша страна.

Это наш июнь - июль. Для организма это очень сильный стресс. <...> Если у кого-то есть возможность, и финансовая, и образ жизни позволяет, хорошо ехать, чтобы сократить зиму. Где-то март месяц, когда у нас уже теплеет, улететь туда, побыть там, уже не вот эти две недели, а в отпуске. И уже вернуться в мае сюда, когда у нас уже будет тепло. Геннадий Онищенко, эксперт

Академик РАН добавил, что смена часовых поясов также является стрессом для организма. Вместе со сменой климата она может вызывать значительное снижение иммунитета.

Онищенко: России пора перейти на шестидневную рабочую неделю.

Фото: Telegram / ТАСС