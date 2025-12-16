НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с Россией странах

Основными площадками для маневров станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия, говорится в заявлении альянса

Североатлантический военный альянс объявил о начале тактических военно-воздушных учений Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) около государственной границы с Россией. Маневры начнутся 8 июня 2026 года в ряде стран-членов блока, в том числе граничащих с нашей страной. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте НАТО 5 июня. Согласно информации с интернет-ресурса, в учебных мероприятиях будут задействованы силы 18 стран, включая более 200 боевых самолетов. Авиация совершит порядка 150 вылетов ежедневно. Основными площадками для тренировкой военнослужащих станут Дания, Испания, Швеция, а также Норвегия и Финляндия. Основной целью мероприятий станет улучшение коллективной военной подготовки альянса.

Напомним, что учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026 пройдут в период с 8 по 19 июня в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В них примут участие 19 членов альянса и будет задействовано свыше 150 единиц авиационной техники.

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