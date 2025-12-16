Атака ВСУ на поезд в Крыму, погиб один человек

Жертвой атаки ВСУ на поезд с отдыхающими стал помощник машиниста.

Вооруженные силы Украины атаковали в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил в социальных сетях глава республики Сергей Аксенов.

Удар беспилотника пришелся по тепловозу, что привело к гибели помощника машиниста, который в этот момент находился в кабине. Машиниста доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор полуострова обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой доверять только официальным источникам информации.

Пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали после атаки ВСУ, сообщила пресс-служба транспортной компании компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". В настоящий момент всех отдыхающих везут в Симферополь на автобусах.

По данным крымских властей, железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь остановили из-за атак украинских БПЛА. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль в связи с ударом ВСУ по пассажирскому поезду.

Ранее мы сообщали, после атаки Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека.

Фото: Piter.tv