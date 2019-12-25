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Задымление после атаки ВСУ на склад Wildberries может дойти до Пензы
Сегодня, 9:39
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Задымление после атаки ВСУ на склад Wildberries может дойти до Пензы

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Местных жителей призвали закрывать окна в домах в случае едкого запаха.

Вооруженные силы Украины атаковали логистический объект в Пензенской области, после этого произошло возгорание. Задымление после атаки на склад может двигаться в сторону Пензы, сообщил в "Максе" глава города Олег Денисов.

В настоящее время на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные расчеты ведут борьбу с огнем. Мэр отметил, что задымление может достичь черты города.

Жителям Пензы рекомендовали, при появлении едкого запаха закрыть окна, поменьше находиться на улице, особенно с детьми, а также ограничить время прогулки с домашними животными.

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Администрация города.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в результате атаки БПЛА, предварительно, пострадал один человек,  со склада Wildberries эвакуировали около 200 сотрудников.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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