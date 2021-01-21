Упавший беспилотник ВСУ повредил ЛЭП и дома в Пензенской области

Глава региона сообщил о последствиях ночного налета БПЛА ВСУ.

Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили работу беспилотника Вооруженных сил Украины в Нижнеломовском районе Пензенской области. Соответствующими данными поделился губернатор региона Олег Мельниченко с подписчиками в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс". Местный чиновник пояснил, что в результате падения дрона противника на территории повреждена линия электропередачи (ЛЭП), а также оказались выбиты стекла в зданиях у трех домовладений. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб и ведомств. Представители энергетических компаний восстанавливают подачу электроснабжения потребителям.

Сегодня утром на территории Нижнеломовского района средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа вражеского БПЛА. Пострадавших нет. В постройках на территории трех домовладений выбиты окна. При падении беспилотник повредил линию электропередачи. Олег Мельниченко, глава региона

Четыре человека пострадали при атаке на склад Wildberries под Пензой.

Фото: Макс / Мельниченко