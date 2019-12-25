Четыре человека пострадали при атаке на склад Wildberries под Пензой

Власти рассказали о пострадавших при атаке на склад Wildberries под Пензой.

Количество пострадавших при атаке на склад Wildberries в Пензенской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Украинские БПЛА атаковали на склад Wildberries в области в ночь на 30 июля, сообщалось об одном пострадавшем. Также из здания оперативно эвакуировали 226 сотрудников.

"К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один человек пока находится под наблюдением врачей Олег Мельниченко, глава региона.

По его словам, по складу ударили 15 дронов, несколько сбили на подлете. В результате атаки вспыхнул пожар, с которым борются свыше 100 сотрудников МЧС. Также на месте ЧП работают 50 единиц спецтехники и задействованы два пожарных поезда. Задымление после атаки на склад Wildberries, предположительно, может достигнуть Пензы.

Фото: Piter.TV