  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Симферополе из-за удара ВСУ погибли три человека
Сегодня, 7:47
203
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Симферополе из-за удара ВСУ погибли три человека

0 0

Сергей Аксенов выразил соболезнования по поводу трагедии унесшей жизни местных жителей.

Три человека погибли после атаки Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в городе Симферополе.  Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Российский чиновник пояснил, что пострадавшими на данный момент в результате инцидента считаются еще семеро. Сейчас на месте происшествия работают оперативные экстренные службы. Местные власти выражают соболезнования родственникам и близким жертв трагедии, а пациентам желает скорейшего выздоровления. В Крыму намерены оказать необходимую поддержку и помощь.

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев также выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления, сил и стойкости всем, кто был ранен дронами противника.

Аксенов: в Джанкое из-за атаки ВСУ погибли пять человек.

Фото: Telegram / Аксёнов Z 82 

Теги: всу, крым, погибли люди, регионы, сергей аксенов, симферополь
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии