В Симферополе из-за удара ВСУ погибли три человека

Сергей Аксенов выразил соболезнования по поводу трагедии унесшей жизни местных жителей.

Три человека погибли после атаки Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в городе Симферополе. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Российский чиновник пояснил, что пострадавшими на данный момент в результате инцидента считаются еще семеро. Сейчас на месте происшествия работают оперативные экстренные службы. Местные власти выражают соболезнования родственникам и близким жертв трагедии, а пациентам желает скорейшего выздоровления. В Крыму намерены оказать необходимую поддержку и помощь.

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. Сергей Аксенов, глава Крыма

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев также выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления, сил и стойкости всем, кто был ранен дронами противника.

Аксенов: в Джанкое из-за атаки ВСУ погибли пять человек.

Фото: Telegram / Аксёнов Z 82