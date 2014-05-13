Аксенов: в Джанкое из-за атаки ВСУ погибли пять человек

В Крыму ВСУ ударили по гражданским лицам при помощи беспилотников.

На территории Джанкоя из-за атаки Вооруженных сил Украины по гражданскому населению погибли пять мирных жителей. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что держит ситуацию на личном контроле. Он выразил глубокие соболезнования родственникам и близким жертв противника. От местных властей им будет оказана вся необходимая помощь. Глава российского регион отметил, что на месте событий работают экстренные и профильные службы. .

Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Сергей Аксенов, глава Крыма

