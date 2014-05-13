  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аксенов: в Джанкое из-за атаки ВСУ погибли пять человек
Сегодня, 7:47
184
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Аксенов: в Джанкое из-за атаки ВСУ погибли пять человек

0 0

В Крыму ВСУ ударили по гражданским лицам при помощи беспилотников.

На территории Джанкоя из-за атаки Вооруженных сил Украины по гражданскому населению погибли пять мирных жителей. Соответствующее заявление сделал своим подписчикам в социальных сетях губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что держит ситуацию на личном контроле. Он выразил глубокие соболезнования родственникам и близким жертв противника. От местных властей им будет оказана вся необходимая помощь. Глава российского регион отметил, что на месте событий работают экстренные и профильные службы. .

Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Сергей Аксенов, глава Крыма

В Крыму внедрена новая логистика для предотвращения возможного дефицита топлива.

Фото: Макс, Telegram / Аксёнов Z 82 

Теги: всу, джанкой, сергей аксенов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии