Фото: в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Чебоксарах

О пострадавших информация не поступала.

Атаке дронов подвергся город Чебоксары. Беспилотник ВСУ попал в многоэтажный жилой дом. Очевидцы слышали звуки взрывов. Кадрами с места ЧП делится в телеграм медиа "Осторожно, новости".

По данным журналистов, после серии взрывов в многоэтажке начался пожар. На кадрах видно, что от удара пострадали несколько этажей здания. На месте дежурят спецслужбы. Официальной информации об обстановке и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан объявляли ракетную опасность. Сейчас предупреждение отменили. Ночью жителей призывали принять меры безопасности. В частности, поступала информация об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. Напомним, что режим ракетной опасности – это экстренный сигнал обороны, предупреждающий о непосредственном нападении противника, который использует ракеты.

