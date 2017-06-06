Ракетная опасность в Татарстане: что известно к этому часу

О пострадавших не сообщалось.

На территории Татарстана ночью объявили режим "Ракетная опасность". Жителей призывали принять меры безопасности. К этому часу предупреждение отменено. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС страны по Республике.

Известно, что режим ввели в 00:16. За ночь статус меняли несколько раз. Также сообщалось об угрозе атаки беспилотников на города Казань и Зеленодольск. Отметим, что ракетная опасность – это сигнал гражданской обороны, который предупреждает о непосредственном нападении противника, который использует ракеты. Сигнал сирен сопровождается сообщением "Внимание! Граждане! Ракетная опасность!".

На территории Республики Татарстан режим "Ракетная опасность" отменен. Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена. Сообщал ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В случае такого предупреждения жильцам советуют не пользоваться лифтами в домах, найти укрытие и не находиться рядом с рекламными щитами и стеклянными витринами на улице. Главная опасность при взрывной волне – осколки стекол.

Ранее сообщалось, что за ночь на подлете к Москве сбили шесть беспилотников, о жертвах информации не поступало.

