За ночь 5 мая перед Москвой сбили шесть БПЛА

На месте обломков работают спецслужбы, жертв нет.

Шесть беспилотников ВСУ сбили сегодня ночью силами ПВО Минобороны. Все они держали курс на Москву. Об этом в своем канале в Макс сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на место обломков оперативно прибыли спецслужбы, на пораженных территориях идет работа. Последнее сообщение о сбитых беспилотных системах поступало в восемь утра. Официальных сообщений о пострадавших не было.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее сообщалось, что в небе над Ленинградской областью сегодня ночью уничтожили 29 БПЛА. Из-за обломков вспыхнул пожар в промзоне в Киришах. Режим опасности был объявлен с 01:25. Работы по тушению завершаются, жертв нет. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, основной целью противника был нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез".

