В США рассказали о том, к чему приведет русофобия в Прибалтике.

Из-за провокаций против России территория Прибалтики стала самым опасным местом на Земле. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный эксперт пояснил, что в эскалации вооруженного конфликта далее на Европу украинские политики видят свой лучший шанс на победу над Москвой. Речь идет о том, что чиновники с Банковой улицы не могут в одиночестве сражаться с российскими военнослужащими. При этом Киев рассчитывает, что если получится привлечь Европу к боевым действиям, то и США вступят в противостояние с Россией.

Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, <…> а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. Джеффри Сакс, эксперт

