Министерстве сообщения европейской страны уверены, что ограничение соответствует Сатверсме и оправдано в демократическом обществе.

Министерство сообщения в Латвии продвигает новые транспортные правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и на территорию Белоруссии, а также транзитных пассажирских перевозок. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из прибалтийского издания Delfi. Авторы материала уточнили, что в текущий момент действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую государственные границы. Эксперты разработали дополнительные поправки к правилам. Эти изменения предусматривают распространение запрета и на регулярные автобусные рейсы. Когда проект будет утвержден правительством, то государственная автотранспортная дирекция SIA Autotransporta direkcija издаст индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков на основании Закона об административном процессе.

В связи с выводами Службы государственной безопасности, изложенными в отчете о деятельности службы за 2025 год, есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Беларусью и Россией объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки. сообщение от Министерства по сообщению Латвии

Известно, что в аннотации к поправкам профильное ведомство в постсоветской республике ссылается на информацию, предоставленную компанией-перевозчиком Norma-A, работающим под брендом Ecolines. Согласно этим сведениям, введение ограничения на международные регулярные пассажирские автобусные перевозки по маршрутам из Латвии в Россию и Белоруссию, проходящим через территорию европейской страны, приведет к убыткам для перевозчиков. Уточняется, что прямые потери доходов оператора по маршрутам "Рига—Санкт-Петербург" и "Рига—Москва" в настоящее время оцениваются примерно в четыре миллиона евро ежегодно. Местное Министерство сообщения признает факт того, что если из-за запрета на международные перевозки в третьи страны компаниям-перевозчикам будут причинены материальные убытки, то их компенсация будет осуществляться в рамках Закона об административном процессе.

МИД Латвии вызвал дипломата России из-за украинских дронов.

Фото: pxhere.com