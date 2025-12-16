Глава Сербии опроверг сведения российских СМИ об изменении визовых условий для граждан РФ.

Официальные власти из белграда не будут отменять безвизовый режим с Россией. Соответствующее обещание в эфире балканского телеканала Prva дал президент Сербии Александар Вучич.

Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 1 июня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прессе информацию о якобы возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией. Чиновник из Кремля указал, что такие решения, "как правило, симметричны". Российский посол Александр Боцан-Харченко добавил, что безвизовый режим с нашим государством приносит Сербии огромную пользу во всех сферах жизнедеятельности.

