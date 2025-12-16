Драган Станоевич сообщил о документе, который рассматривается сейчас властями в Белграде.

Правительство Сербии в настоящее время обсуждает возможную отмену безвизового режима с Россией. Соответствующий комментарий журналистам из газеты "Известия" сделал председатель профильного комитета местного парламента по вопросам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич. Иностранный эксперт объяснил, что такое решение требуется стране для вступления в Европейский союз.

Я считаю, что мы далеко и от вступления и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения. Драган Станоевич, сербский депутат

Напомим, что официальный Белград подал заявку на вступление в Евросоюз еще в 2009 году. Статус кандидата на вступление страна получила только в 2012 году. В октябре 2025 года депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в региональное сообщество будет невозможно без присоединения Белграда к антироссийскому санкционному давлению со стороны коллективного Брюсселя.

