В России появился еще один пункт пропуска для въезда иностранцев по единой электронной визе

Документ подписан Михаилом Минустиным.

Воздушный пункт пропуска, расположенный на территории аэропорта города Кызыл, был включен федеральным правительством в перечень пограничных пунктов, в которых иностранцы могут въезжать по единой электронной визе. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы кабинета министров. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Использование единой электронной визы поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом. сообщение от кабмина России

Пункт пропуска в столице Тувы стал 107-м погранпунктом по счету в стране, где доступна такая прощенная процедура въезда в Россию. Механизм единой электронной визы запущен властями в 2023 году. Он позволяет оформлять документ для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок иностранцам через специальный раздел на сайте российского министерства по иностранным делам. Для получения цифровой визы не требуются приглашение, бронь отеля или иные документы, подтверждающие цель поездки заявителя. Срок оформления документа составляет не более четырех дней, а для детей в возрасте до шести лет такая виза выдается бесплатно.

Сибирь и ДФО до 2029г получат 16,5 млрд руб. на замену систем теплоснабжения.

Фото: Правительство России