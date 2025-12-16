Израиль уничтожил установку, из которой "Хезболлах" выпустила свыше 20 ракет

Al Jazeera: "Хезболлах" выпустила свыше 20 ракет по северным районам Израиля

Шиитская милиция "Хезболлах" подвергла ракетному обстрелу поселения, расположенные в северной части Израиля. По информации от ближневосточного телеканала Al Jazeera, такое решение было принято из-за ответа на бомбардировку еврейским государством территории ливанских городов. В СМИ уточнили, что военнослужащие группировки выпустили во второй половине дня 31 мая свыше 20 ракет. Целью были выбраны объекты, размещенные в Западной Галилее. Согласно сведениям от очевидцев, там слышались сигналы воздушной тревоги.

Эти операции проведены в ответ на атаки оккупационных сил в Ливане, в результате которых гибнут мирные жители. текст публикации

В коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах", опубликованном в их Telegram-канале, утоняется, что представители исламского сопротивления нанесли удары по базам израильских войск на севере Хайфы и в городе Нагария, расположенном в семи километрах от государственной границы. В пресс-службе армии Израиля (ЦАХАЛ) утром 1 июня отметили, что установка, из которой вылетали ракеты, была ликвидирована.

Фото и видео: Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי