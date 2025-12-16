Россиян в июне ждут длинные праздничные выходные

Следующая рабочая неделя станет короткой для граждан страны.

Российские граждане в июне 2026 года ожидают длинные выходные. Такая ситуация в производственном графике связан с тем, что страна будет отмечать День России. В преддверии данного праздника следует помнить о том, что трудоустроенное население будет работать всего четыре дня из-за короткой рабочей недели.

Напомним, что четырехдневная рабочая неделя стартует с 8 по 11 число. Согласно российскому трудовому законодательству, в предпраздничный день продолжительность работы для сотрудников сокращается на один час. Также отметим, что следующая короткая рабочая неделя в России зафиксирована в ноябре текущего года.

