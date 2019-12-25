Большинство петербуржцев выступили против объединения майских праздников за счет январских каникул

Противники инициативы считают, что перераспределение январских выходных негативно скажется на заработной плате и предпочитают полноценный отдых зимой.

Согласно результатам опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения, предложение Общественной палаты РФ объединить майские праздники в один непрерывный отдых с 1 по 9 мая не нашло широкой поддержки. Большинство респондентов — 54% — выступили против этой идеи, в то время как поддержали её только 33%.

Противники инициативы считают, что перераспределение январских выходных негативно скажется на заработной плате и предпочитают полноценный отдых зимой. Сторонники же отмечают, что майская погода гораздо благоприятнее для прогулок, поездок на природу и семейного досуга.

Мужчины относятся к предложению лояльнее, чем женщины (одобряют 39% против 27%). Среди молодёжи до 35 лет и людей старше 45 лет уровень поддержки примерно одинаков, а вот в возрастной группе 35–45 лет инициатива менее популярна. Люди со средним профессиональным образованием чаще высказываются "за" (44%), чем обладатели высшего образования (27%).

Уровень дохода также влияет на мнение: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, инициативу одобряют лишь 23%, а вот среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей — уже 42%.

Ранее мы сообщили о том, что День Победы является главным личным праздником для 75% петербуржцев.

Фото: Pxhere