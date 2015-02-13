День Победы является главным личным праздником для 75% петербуржцев

Для большинства петербуржцев День Победы остаётся главным личным праздником — согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Supejob, так считают 75% жителей города. На втором месте — Новый год (73%), далее следуют 8 Марта (50%), Рождество (41%) и 23 Февраля (39%). Меньшее значение имеют 1 Мая (30%), День России (26%) и День народного единства (16%). При этом 7% опрошенных отметили, что ни один из государственных праздников не имеет для них особого личного смысла.

Акции, посвящённые Великой Отечественной войне, по-прежнему вызывают живой отклик у горожан. "Георгиевскую ленточку" поддерживают 87% петербуржцев: 67% относятся к ней однозначно положительно, ещё 20% — скорее одобрительно. Акцию "Бессмертный полк" одобряют 89%: 70% полностью поддерживают, а 19% — в целом положительно. Женщины проявляют большую активность в поддержке этих инициатив, чем мужчины.

В комментариях участники опроса отмечают: "Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее", "Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию". Вместе с тем встречаются и критические мнения, в основном связанные с формальным отношением к символам: "В основном это стало флешмобом. Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память", "Это всё показное". Однако, несмотря на отдельные замечания, уровень поддержки патриотических акций среди петербуржцев остаётся очень высоким. Многие подчёркивают: "Мы должны помнить и чтить погибших".

