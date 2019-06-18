В Мариинском дворце заложили "капсулу времени" для потомков

27 мая, в день основания Петербурга, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский заложили "капсулу времени" в Мариинском дворце. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В своих выступлениях перед церемонией руководители отметили, что в капсулу помещены пожелания и символы современного времени. Александр Беглов выразил надежду, что через 100 лет потомки вскроют капсулу и увидят, как трудились их предки, а также смогут оценить, насколько достойно они продолжают их дело. Он пожелал будущим поколениям процветания страны и города, а также выразил надежду, что они будут так же достойно нести "факел жизни", который им передается.

В "капсулу времени" были заложены тексты посланий от Беглова и Бельского, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", жетон метро и схема метрополитена, значок к 100-летию "Зенита", а также модели подводной лодки и брига "Алые паруса". Александр Бельский назвал эти предметы символами времени, которые помогут людям через 100 лет лучше понять, чем жил город.

Церемония закладки капсулы была приурочена к открытию после реставрации парадной лестницы Мариинского дворца. Реставраторы трудились над восстановлением ее исторического облика более десяти месяцев, очищая стены от слоев краски и восстанавливая элементы декора, включая гипсовые бюсты и лепные фризы.

