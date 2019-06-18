Благоустройство новой зелёной зоны на 1-ой Советской намерены завершить в конце мая

Ранее на этом участке располагались торговые объекты общей площадью 651 квадратный метр, которые были демонтированы.

В Центральном районе Петербурга ведутся работы по благоустройству территории у дома 8 по 1-й Советской улице. На месте снесенных коммерческих павильонов и стихийной парковки создается новое общественное пространство. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в Комитете по благоустройству, создание новой зеленой зоны планируется завершить до конца текущей недели, когда специалисты высадят цветы.

Ранее на этом участке располагались торговые объекты общей площадью 651 квадратный метр, которые были демонтированы. После этого территория использовалась как автостоянка. По инициативе местных жителей, это место было включено в перечень зеленых насаждений общего пользования, и был разработан проект благоустройства с учетом инженерных коммуникаций и охранных зон.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день выполнены работы по выборке грунта, установке бортового камня и укладке рулонного газона. Однако озеленение территории представляет собой сложную задачу из-за близости объектов метрополитена и 50-метровой охранной зоны, что делает посадку деревьев и кустарников невозможной. В связи с этим было решено высадить более 700 многолетних растений.

Светлана Данилова, практикующий архитектор и доцент Севастопольского государственного университета, подчеркнула важность выбора растений для городских пространств. Она отметила, что необходимо учитывать сложные антропогенные и микроклиматические условия участка, а также проблемы биоразнообразия. По ее словам, важно не просто размещать растения в городе, а создавать комфортные и красивые уголки, которые могут стать частью городского зеленого каркаса.

Данилова также добавила, что в 2021 году совместно с Комитетом по благоустройству был подобран ассортимент растений для условий центра города, что стало частью концепции зеленого коридора Уфимской улицы. В этой работе приняли участие и студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Эксперт отметила, что вдоль улиц и инженерных сетей почвы часто загрязнены и пересушены, что делает выбор растений особенно важным. Например, такие растения, как хоста и астильба, не будут чувствовать себя комфортно в таких условиях. Вместо этого она предложила использовать высокие многолетние породы, такие как вероникаструм виргинский и эхинацея, а для переднего плана цветников – очиток видный и астру фрикарта.

Данилова также подчеркнула, что большего эффекта можно достичь при сочетании многолетних цветочных пород с вертикальным озеленением и компактными хвойными породами, что обеспечит беспрерывное цветение и высокий уровень синергии в городском озеленении.

Ранее мы сообщили о том, что на Митрофаниевском кладбище уберут свалки по решению суда.

Фото: Правительство Петербурга