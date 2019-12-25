На Митрофаниевском кладбище уберут свалки по решению суда

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону КГИОП и обязал более 20 владельцев в течение двух лет навести порядок на территории Митрофаниевского кладбища.

В соответствии с решением суда, все ответчики должны будут вывезти мусор и строительные отходы, убрать самовольные постройки и восстановить благоустройство территории. В КГИОП подчеркнули, что суд признал незаконными любые некапитальные сооружения, не соответствующие историческому облику кладбища. Для каждого из ответчиков установлена судебная неустойка за неисполнение решения.

Митрофаниевское кладбище было основано в 1830-х годах во время холерной эпидемии и быстро стало одним из крупнейших в Петербурге. В 1835 году здесь была освящена церковь во имя святителя Митрофана Воронежского. В XX веке территория претерпела значительные изменения: в 1960–1970-х годах часть кладбища была застроена складами и гаражами. Недавно участок, где предположительно находятся братские захоронения времён блокады Ленинграда, получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга