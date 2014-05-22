Заяц Арсений на Иоанновском мосту получил серебристую "шубку" к лету

Неофициальный символ петровского Петербурга обновили перед летним сезоном.

В Петербурге привели в порядок малую скульптуру зайца Арсения, сидящего на ледорезе Иоанновского моста. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест", сотрудники учреждения, которые на протяжении многих лет присматривают за фигуркой, тщательно очистили её от загрязнений и заново покрыли краской. Теперь Арсений встречает весеннее солнце обновлённым.

История зайца началась в 2003 году, в дни 300-летия Петербурга. Официально его назвали "Зайчик, спасшийся от наводнения", но сегодня это имя почти забыто. Арсений — анаграмма финского названия Заячьего острова. Горожане и туристы верят, что, если монетка удержится на постаменте, желание непременно сбудется.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

Это не единственная малая скульптура под опекой "Мостотреста". В 2024 году на ледорезе 2‑го Елагина моста поселилась бронзовая чайка работы художника Леонида Чернова. Перед летним сезоном птичке тоже "почистили перышки" — удалили зимнюю грязь.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"