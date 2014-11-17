В преддверии праздников и лета начальник ГАТИ Петербурга проверил набережные и мосты

В настоящее время ремонтируют 35 мостов и участков набережных.

В Петербурге 455 мостов и десятки километров набережных. Их содержание обеспечивают сотрудники ГБУ "Мостотрест", а работы контролирует Государственная административно-техническая инспекция.

В преддверии праздников и летнего сезона начальник ГАТИ Алексей Геращенко осмотрел объекты и зоны производства работ рядом с ними. В настоящее время ремонтируют 35 мостов и участков набережных. Особое внимание уделили ограждениям: они должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Кроме того, отдельно обсудили содержание причалов. Компании-арендаторы обязаны обеспечивать регулярный вывоз мусора.

