В преддверии праздников и лета начальник ГАТИ Петербурга проверил набережные и мосты
Сегодня, 14:48
204
В преддверии праздников и лета начальник ГАТИ Петербурга проверил набережные и мосты

В настоящее время ремонтируют 35 мостов и участков набережных.

В Петербурге 455 мостов и десятки километров набережных. Их содержание обеспечивают сотрудники ГБУ "Мостотрест", а работы контролирует Государственная административно-техническая инспекция. 

В преддверии праздников и летнего сезона начальник ГАТИ Алексей Геращенко осмотрел объекты и зоны производства работ рядом с ними. В настоящее время ремонтируют 35 мостов и участков набережных. Особое внимание уделили ограждениям: они должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

Кроме того, отдельно обсудили содержание причалов. Компании-арендаторы обязаны обеспечивать регулярный вывоз мусора.

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторы ГАТИ Петербурга выдали свыше 1 тыс. ордеров на работы в 2026 году. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

