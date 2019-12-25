Инспекторы ГАТИ Петербурга выдали свыше 1 тыс. ордеров на работы в 2026 году

В 2026 году сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга выдали свыше 1 тыс. ордеров для обеспечения производства работ, больше всего – для благоустройства территорий и реставрации домов (300).

Для посадки деревьев и кустарников получили 188 ордеров, на 14 объектах уже сейчас монтируют освещение. Более 40 ордеров получили органы местного самоуправления для капитального ремонта внутриквартальных проездов, порядка 20 ордеров включают работы по восстановлению газона.

Для ремонта дорог, набережных и мостов дорожные службы получили около 20 ордеров. Речь идет о Дворцовой набережной, набережной реки Карповки, ремонте Спортивной улицы и проспекта Пятилеток.

Менее 10% объектов не были известны ГАТИ заранее. Их производители работ не внесли в Общегородской координационный график, который нужен для планирования всех городских работ. Тем не менее, благодаря всем планам, ГАТИ смогла выдать ордера на эти объекты.

