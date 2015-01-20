Нейросети выявили более 250 домов с граффити в рамках "Недели чистоты" в Петербурге
Сегодня, 16:37
Нейросети выявили более 250 домов с граффити в рамках "Недели чистоты" в Петербурге

Всего охватили свыше 800 объектов.

Государственная жилищная инспекция Петербурга в рамках "Недели чистоты" осмотрела многоквартирные дома. Главная задача – очистка зданий от незаконных объявлений и граффити, рассказали в ведомстве 14 апреля. 

Всего охватили свыше 800 объектов. В 145 домах выявили 215 нарушений, из которых 123 связаны с плохим содержанием фасадов. А 141 здание уже устранило выявленные нарушения. 

В борьбе за чистоту активно помогает искусственный интеллект: нейросеть "Городовой" нашла более 280 домов с граффити. 

Технологии позволяют оперативно фиксировать посторонние надписи и загрязнения, которые затем берутся в работу инспекторами.

Пресс-служба ГЖИ 

Ранее на Piter.TV: в рамках месячника по благоустройству в Петербурге стартует озеленение территорий. 

Фото: пресс-служба ГАТИ (архив) 

