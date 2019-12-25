В апреле собственники нежилых зданий были оштрафованы на 10 млн рублей в Петербурге

Основной акцент сделан на посторонних графических изображениях.

Нейросетевые комплексы "Городовой" продолжают выявлять нарушения правил благоустройства в Петербурге. Основной акцент сделан на посторонних графических изображениях, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 28 апреля.

С начала месяца порядка 120 собственников нежилых зданий получили штрафы на общую сумму в 10 млн рублей за граффити. Их не устраняли более двух недель.

Если компьютерное зрение видит на том же самом здании ту же самую надпись через две недели после первого выявления, данные становятся основой для постановления. Этот принцип позволяет привлекать к ответственности только тех владельцев имущества, которые не следят за ним по петербургским стандартам. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ