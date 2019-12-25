Число нарушений правил парковки во дворах снизилось в Петербурге
Сегодня, 14:26
К примеру, на эксплуатационной маркировке паркуются почти в шесть раз меньше.

С начала 2026 года в Петербурге водители стали реже нарушать правила парковки во дворах по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом рассказали 27 апреля в Государственной административно-технической инспекции. 

На эксплуатационной маркировке паркуются почти в шесть раз меньше: если год назад фиксировали 138 случаев, то теперь – всего 24. Такой запрет помогает сделать двор удобнее и безопаснее. Кроме того, реже стали оставлять машины и перед контейнерными площадками – сейчас это всего 3-4% от общего числа нарушений. А еще почти исчезла парковка на детских площадках: был зарегистрирован один эпизод. 

Благодаря ежедневному контролю правил, водители все чаще стали учитывать не только, где удобнее поставить машину, но и как это влияет на окружающих.

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: самой популярной стоянкой в Петербурге оказалась парковка у Московского вокзала. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

