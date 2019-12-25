Самой популярной стоянкой в Петербурге оказалась парковка у Московского вокзала

Комитет по транспорту Петербурга 21 апреля назвал самые популярные городские и перехватывающие стоянки за I квартал 2026 года.

Среди городских наибольший спрос был на парковку возле Московского вокзала: ее оборачиваемость составила 480%. Это значит, что при вместимости в 44 места здесь ежедневно парковались в среднем 211 машин. Кроме того, в тройку вошли Казанская площадь (249%) и площадь Островского у Александринского театра (184%).

Среди перехватывающих стоянок популярностью пользовались парковки около станции метро "Парнас" (151%), у станции "Рыбацкое" (134%) и возле "Гражданского проспекта" (105%). Также только за выходные на автостоянке в Кронштадте припарковались 758 водителей.

Ранее мы рассказывали о том, что после введения дифференцированных тарифов на платной парковке в Петербурге доходы бюджета выросли на 52%.

