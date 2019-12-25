В приложении "Парковки Петербурга" появился кабинет велосипедиста

Функционал реализован в рамках программы "Мой бюджет".

В приложении "Парковки Петербурга" заработал кабинет велосипедиста. Среди возможностей – создание маршрутов, формирование "точек интереса" и отслеживание поездок, сообщили в городском комитете по транспорту 12 мая.

Кроме того, в приложении появились тепловая карта поездок, информация о велопарковках, тематические опросы и навигация по треку в режиме реального времени. Функционал реализован в рамках программы "Мой бюджет".

Чтобы активировать кабинет, нужно обновить приложение "Парковки Петербурга".

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы активнее москвичей хотят пересесть на велосипеды для поездок на работу. В исследовании приняли участие по 1,6 тыс. респондентов.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга