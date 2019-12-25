Петербуржцы смогут строить веломаршруты в приложении Парковки Петербурга

В мобильном приложении появился "кабинет велосипедиста". Функция позволяет прокладывать маршруты, отмечать точки интереса, отслеживать статистику поездок и навигацию в реальном времени.

В мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" появился новый функционал для велосипедистов — "кабинет велосипедиста". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Он позволяет пользователям строить собственные маршруты, отмечать точки интереса, отслеживать поездки и личную статистику, а также делиться маршрутами с другими.

Кроме того, в приложении доступны тепловая карта поездок, система достижений, информация о велопарковках на городских стоянках, опросы и форма обратной связи по развитию велоинфраструктуры, а также навигация по маршруту в реальном времени. Новый модуль реализован в рамках программы "Мой бюджет" и направлен на развитие городской велоинфраструктуры. Для его активации необходимо обновить приложение "Парковки Санкт-Петербурга" в магазине приложений.

