Петербуржцы смогут строить веломаршруты в приложении Парковки Петербурга

В мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" появился новый функционал для велосипедистов — "кабинет велосипедиста". Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Он позволяет пользователям строить собственные маршруты, отмечать точки интереса, отслеживать поездки и личную статистику, а также делиться маршрутами с другими.
Кроме того, в приложении доступны тепловая карта поездок, система достижений, информация о велопарковках на городских стоянках, опросы и форма обратной связи по развитию велоинфраструктуры, а также навигация по маршруту в реальном времени. Новый модуль реализован в рамках программы "Мой бюджет" и направлен на развитие городской велоинфраструктуры. Для его активации необходимо обновить приложение "Парковки Санкт-Петербурга" в магазине приложений.
