Петербуржцев призвали обновить приложение "Подорожник"

Власти рекомендуют заранее пополнять баланс из-за возможных сбоев связи.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рекомендовал жителям обновить мобильное приложение "Подорожник" до последней версии. В ведомстве пояснили, что это позволит повысить стабильность его работы в условиях временных ограничений связи.

Пользователям также посоветовали заранее пополнять баланс и приобретать проездные билеты. В комитете обратили внимание на риск недоступности банковских сервисов в периоды перебоев, что может затруднить оплату поездок.

Поводом для усиленного внимания к работе цифровых сервисов стали регулярные ограничения мобильного интернета в городе. Эти меры вводятся в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев направил обращения в профильные ведомства с предложением расширить зону бесплатного Wi Fi в наземных вестибюлях метрополитена. По его мнению, это позволит пассажирам сохранять доступ к транспортным приложениям даже при отключении мобильной связи.